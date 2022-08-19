Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

19.08.2022 09:42
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da veda yemeği düzenlendi.

Tekirdağ'da veda yemeği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç için veda yemeği verildi.

Yıldırım, kaymakamlar ile Kılıç'a, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Veda yemeğine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Vali Yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Asalet Karabulut, kaymakamlar, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı.

Deprem simülasyon tırı uygulamalı eğitim verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem simülasyon tırı ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde, Tekirdağ'ın 1. derece deprem bölgesi olduğu, deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konuları anlatıldı.

Marmaraereğlisi, Şarköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde deprem simülasyon tırına gelen vatandaşların soruları yanıtlandı.

YORUMLAR
500
Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da STK temsilcileriyle bir araya geldi
Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Deprem, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement