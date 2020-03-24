Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Tekirdağ'da

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın talimatıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.


65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız; temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletiliyor. Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılarak; muhtaç durumda olan vatandaşların ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları ise ücret mukabilinde kendileri tarafından karşılanmakta ve görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim ediliyor.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu doğrultuda gönüllülerden ve memurlardan oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapılması talimatları verildi.


Ziyarette Vali Yıldırım'a Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İnci Turgut eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]