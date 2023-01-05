Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi

05.01.2023 11:42

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fırında yiyeceklerin üzerinde gezen fare kameraya saniye saniye yansıdı. Mide bulandıran görüntüler sonrası fırına 1295 lira ceza ile eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti.

KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALDILAR

Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.

Tekirdağ'da vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezen iş yerine para cezası verildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • ramazan şahin: 1295 TL CEZA ŞAKA GİBİ BU DURUMDA YARIN AYNI ŞEKİLDE BU GÖRÜNTÜLERLE KARŞILACAGIZ YAZIKLAR OLSUN Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Seben'de 'arı kenesi'ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı Seben'de 'arı kenesi'ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı Çorlu ve Süleymanpaşa'da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı Çorlu ve Süleymanpaşa'da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Çerkezköy, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı
11:30 Uyarılar işe yaradı! Zincir marketler indirim ve fiyat sabitleme yarışına girdi
11:32 Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak
11:09 Yeni Evim kampanyasına ilişkin merak edilenler 15 soruda cevaplandı
11:08 Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada karışık tepkiler aldı
11:06 Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş
10:47 Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi
10:41 Aile içi kavgayı ayırmak isteyen polis memuru, ayağı kayıp yere düşünce bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında
10:35 Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı
10:04 Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 12:04:07. #1.13#
SON DAKİKA: Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement