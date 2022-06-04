Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

04.06.2022 15:59

- Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi.

- Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi. Tatbikata düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi. Tatbikatta hazırlık süreci ve askeri birliklerin görev yerlerini aldıktan sonra belirlenen hedeflere yönelik düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı. Adeta bir savaş ortamını andıran görüntüler adeta nefese kesti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan nefes kesen görüntüler, kullanıcılar tarafından çokça beğenildi.

Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti
Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti
Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti
Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti
Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

YORUMLAR
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AFAD, 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' gerçekleştirecek AFAD, 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' gerçekleştirecek 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' yapıldı 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' yapıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti - Son Dakika

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