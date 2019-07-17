Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
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Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

1 saat önce

Tekirdağ'da ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara yaban domuzu, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal ve çeşitli kuş türleri yansıdı.

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı, System.String[]
Tekirdağ'da ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara yaban domuzu, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal ve çeşitli kuş türleri yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğu gözlemlendi.
Fotokapanlar ile yaban domuzu, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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