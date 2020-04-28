Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ 'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara, karaca, yaban domuzu ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

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