Yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 1,5 ton yem bırakıldı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bıraktı.
Doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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