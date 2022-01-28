TEKİRDAĞ'DA YABAN HAYVANLARINA 2 TON YEM BIRAKILDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da yaban hayvanları için yüksek kesimlere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü'nce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda,, Elmalı mevki, Ganos Dağı ve Uçmakdere bölgesindeki yüksek kesimlere tırmanan ekipler farklı noktalara yaban hayvanları için 2 ton yemr bıraktılar. Bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmaları sürdürülecek.