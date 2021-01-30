Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

30.01.2021 13:57
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı, System.String[]

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, Saray, Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine hayvanlar için 4,5 ton yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kış boyunca yem bırakılacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika


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