Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Ekipler, Saray , Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine hayvanlar için 4,5 ton yem bıraktı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması başlattı.

Tekirdağ 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.

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