Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen bölgelere 4,5 ton yem bırakıldı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması başlattı.
Ekipler, Saray, Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerine hayvanlar için 4,5 ton yem bıraktı.
Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kış boyunca yem bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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