Tekirdağ'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

TEKİRDAĞ'da son günlerde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

TEKİRDAĞ'da son günlerde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.



Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının olumsuz etkilendiği Malkara ve Saray ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ormanlık alanlar ve yüksek kesimlere yem ve yiyecek bıraktı.



Yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı yüksek kesimler ve ormanlık alanlarda 100 kilogram yonca, fiğ, kenevir, buğday gibi karışımlardan oluşan hayvansal yem, pazar artığı ve saman gibi çeşitli yiyecekler bırakıldı.



Yemlemenin yapıldığı bölgelerde bulunan yöre halkı da bilgilendirilerek, duyarlı olmaları istendi.



- Tekirdağ

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