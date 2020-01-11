Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Av Koruma ve Kontrol ekiplerince kentin yüksek kesimlerinde belirlenen noktalara yaban hayvanları için saman ve besi yemleri bırakıldı.

Hava koşullarına bağlı olarak yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.