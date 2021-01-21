Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
21.01.2021 13:23
Tekirdağ'da kış şartlarında yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem ile 100 kilogram ot bırakıldı.
Tekirdağ'da kış şartlarında yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem ile 100 kilogram ot bırakıldı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelerde çalışma başlattı.
Ekipler, Saray ilçesindeki Güngörmez Devlet Avlağı'nda doğaya 400 kilogram besi yemi ile 100 kilogram ot balyası bıraktı.
Kışın besin bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakılmaya devam edileceği bildirildi.
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