Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Yaban Hayvanları Unutulmadı

Tekirdağ'da Yaban Hayvanları Unutulmadı

1 saat önce

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Tekirdağ'da Yaban Hayvanları Unutulmadı, System.String[]
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.


Müdürlükten yapılan açıklamada, Malkara ve Saray ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, yem ve yiyecek bırakılması için ekiplerin mesai harcadığı belirtildi.

Ekiplerin, arazi araçlarıyla belirli aralıklarla kar ve buzla kaplı kesimlerde çalışma yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımın güçlükle sağlandığı yaban hayatının yoğun olarak barındığı yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda 100 kilo yonca, fiğ, kenevir, buğday karışımlarından oluşan hayvansal yem, pazar artığı ve saman gibi çeşitli maddelerle yemleme çalışmaları yapılmıştır.

Yemlemenin yapıldığı bölgelerde bulunan yöre halkı da bilgilendirilmiş olup kırsal kesimde yaşayan duyarlı vatandaşlar da çalışmalara katkıda bulunmuştur. Yemleme ve yaban hayatı desteklenmesi çalışması devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

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