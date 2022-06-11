Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Bangladeş, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yabancı uyruklunun parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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