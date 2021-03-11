Tekirdağ'da kar sevinci - Son Dakika

Tekirdağ'da kar sevinci
11.03.2021 19:12
Tekirdağ'da kar sevinci Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Keşan ilçesinde arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.
Tekirdağ'da kar sevinci
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Keşan ilçesinde arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.
Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.
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