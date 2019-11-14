Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Muratlı karayolunun Yeşilsırt yakınlarında meydana geldi.  Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden Cengiz A.'nın kullandığı  16 LLV 53 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkması üzerine karşı yönden gelen Mesut Özbutak, idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Şiddetli çarpışmada hafif ticari araç takla atarak yol kenarına devrildi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde bulunan Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak, araç içinde sıkışarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mesut Özbudak  ile hafif ticari araçta bulunan Cengiz A. ile Temel İ. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri de ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı
Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]