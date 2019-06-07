Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
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- Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandıTEKİRDAĞ - 55'inci Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
- Tekirdağ
'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
TEKİRDAĞ - 55'inci Kiraz
Festivali kapsamında Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan
Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti. Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, görkemli bir açılışı ile start aldı. Festival kapsamında yürüyüşler yapılırken, çeşitli konserler düzenlendi. Yine Kiraz festivali kapsamında çok sayıda güreşçinin katılımı ile Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşler müsabakaları gerçekleşti. Müsabakalara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederek güreş tuttu.
Güreş sonunda çeşitli boylarda dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verildi.
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