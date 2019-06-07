Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
Son Dakika Spor Haber

Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı

35 dakika önce

- Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandıTEKİRDAĞ - 55'inci Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti.

- Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
TEKİRDAĞ - 55'inci Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, görkemli bir açılışı ile start aldı. Festival kapsamında yürüyüşler yapılırken, çeşitli konserler düzenlendi. Yine Kiraz festivali kapsamında çok sayıda güreşçinin katılımı ile Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşler müsabakaları gerçekleşti. Müsabakalara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederek güreş tuttu.
Güreş sonunda çeşitli boylarda dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verildi.
Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Jimmy Durmaz'dan alkış alan hareket! Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yağlı güreş heyecanı yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]