Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi - Son Dakika

Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

12.01.2021 08:27
Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağanak yağmur uyarısı verilen illerden biri olan Tekirdağ'da gece geç saatlerde yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağanak yağmur uyarısı verilen illerden biri olan Tekirdağ'da gece geç saatlerde yağış etkisini gösterdi.

Kısa süren sağanak yağmur Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı bölgelerden mazgalların tıkandığı ilçede caddelerde biriken yağmur suları iş makinelerinin de yardımıyla tahliye edildi.

Çorlu'da Omurtak Caddesi Asri Mezarlık önü, Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı başta olmak üzere pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevli araçların sokaklarda olduğu ilçede az sayıdaki araç su birikintisi ile dolu yollarda ilerlemek durumunda kaldı.

Bir yandan görevliler caddeleri kaplayan suları tahliye etmek için tıkanan mazgalları açmaya çalışırken diğer yandan devreye iş makineleri girdi. Ekseriyetle yol yapımında ya da karla kaplı yolları açmak için kar küremede kullanılan greyderler bu kez su küreme ve suların tahliye edilmesi çalışmalarında kullanıldı.

(Serdar Şahin/İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Son Dakika: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı         
09:42
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz         
08:51
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak         
07:41
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi         
00:09
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 10:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei