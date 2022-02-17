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Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

17.02.2022 11:09
Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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