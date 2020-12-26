Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yaklaşık 1 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Çorlu ve Muratlı ilçelerinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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