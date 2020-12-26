Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

26.12.2020 18:35
Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yaklaşık 1 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yaklaşık 1 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Çorlu ve Muratlı ilçelerinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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