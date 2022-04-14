Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

14.04.2022 09:58

Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi birlikte oruç açtı.

Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi birlikte oruç açtı.

Kapaklı Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde kurulan iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftarın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ramazan ayı boyunca vatandaşlarla gönül sofralarında buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminden sonra şükürler olsun buluştuk. Kapaklı, doğudan batıya, kuzeyden güneye her vatandaşın aynı topraklarda yaşadığı bir Türkiye mozaiğidir. Allah bizlere bu günleri 2 yıl sonra yeniden gösterdi ve ramazan sofrası bereketi ile bizleri buluşturdu. Allah buradaki birlikteliğimizi, dirliğimizi korusun. Normalleşme dönemi ile beraber sizlerle daha çok hemhal olmaya, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye devam edeceğiz."

Ardından ilahi dinletisi ve sema gösterisi sunuldu. İftar programına yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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