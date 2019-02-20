Tekirdağ'da Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı
38 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.
Yangın, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı
Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!
AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı