Tekirdağ'da Yalnız Bırakılan Çocuk Evi Yaktı
46 dakika önce
Tekirdağ'da yalnız bırakılan çocuk evi yaktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.
Tekirdağ
'da yalnız bırakılan çocuk evi yaktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi.
Yangın, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:12 Kaynak: İHA
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