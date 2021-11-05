YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI - Son Dakika

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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış yapan Serkan Kılıç, paraşütü elektrik tellerine takılınca havada asılı kaldı. Yaralanan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.

Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndan 270 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile atlayış yapan Serkan Kılıç, bir süre havada kaldıktan sonra paraşütü arıza yapınca Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerinde paraşütü ile havada asılı kalan ve yaralanan Kılıç'ı, yoldan geçen bir motosikletli görüp, durumu bölgedeki paraşüt pilotlarına bildindi. Bölgeden bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi sonucu tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.