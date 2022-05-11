Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi

11.05.2022 12:21
Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hakkı Tunalı idaresindeki H 1968 EK Bulgaristan plakalı tır, TEM Otoyolu Saray gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

Tekirdağ ve Lüleburgaz belediyelerine ait itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Seyir halindeyken alev alan tır yandı Seyir halindeyken alev alan tır yandı

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:57 Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement