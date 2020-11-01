Tekirdağ Malkara ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bir orman yangını ihbarına giden Malkara Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz Izgar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, yangın söndürme ekibinde bulunan Mustafa Alaz (54), Ali Kocatürk (37), Habil Yılmaz (28) ve Aygün Batır (26) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yangın ihbarına giden arazöz devrildi: 4 yaralı - Son Dakika