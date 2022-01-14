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Tekirdağ'da yapılan "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" 28 Ocak'ta hizmete girecek - Son Dakika

Tekirdağ'da yapılan "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" 28 Ocak'ta hizmete girecek

14.01.2022 10:27
Tekirdağ'da yapılan "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" 28 Ocak'ta hizmete girecek

Tekirdağ Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı ile Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 28 Ocak'ta hizmete gireceği bildirildi.

Tekirdağ Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı ile Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 28 Ocak'ta hizmete gireceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, inşaatı tamamlanan ve 51 milyon 540 bin 900 lira yatırım bedeline sahip tesisler, Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Mahallesi ile Yenice Mahallesi arasında kalan bölgeye hizmet verecek.

Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi mevcut durumda yaklaşık 36 bin kişilik nüfusa hizmet edecek, nüfusun artması ve ikinci kademe yapıların inşasıyla bu rakam 54 bine çıkabilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye ve TESKİ olarak arıtma tesisi projelerinde öncü olmaya devam edeceklerini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"TESKİ kuruluşundan önce Süleymanpaşa ilçesinde denize akan atık suların denizi kirletmeden bertaraf edilmesi, dolayısıyla daha sağlıklı koşulların yaratılması için nüfusun ürettiği atık su 4 havzaya ayrılmıştır. Altınova Mahallesi'nden Namık Kemal Mahallesi'ne kadar uzanan iki havzaya, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Batı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmet vermektedir. Namık Kemal Mahallesi'nden Yenice Mahallesi'ne kadar uzanan iki havzaya da söz konusu proje kapsamında yapımı tamamlanan Doğu Atık Su Arıtma Tesisi hizmet verecektir. Doğu Atık Su Arıtma Tesisi birinci kademede günde ortalama 3 bin 960 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olup, ikinci kademe yapıları ile 6 bin metreküp suyu arıtacak kapasiteye ulaşacak şekilde tasarlanmıştır."

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Namık Kemal Mahallesi, Tekirdağ, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yapılan 'İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' 28 Ocak'ta hizmete girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" 28 Ocak'ta hizmete girecek - Son Dakika
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