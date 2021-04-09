Tekirdağ'da yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahaleyi çarptığı ambulanstaki ekip yaptı - Son Dakika

Tekirdağ'da ambulansa çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesini araçtaki sağlık görevlileri yaptı.
M.B'nin kullandığı 59 KB 799 plakalı motosiklet Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda E.G'nin kullandığı 59 AB 508 plakalı ambulansa çarptı.
Çarpma sonucu motosikletten düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Ardından yaralı sürücü bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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