Çarpma sonucu motosikletten düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Ardından yaralı sürücü bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ 'da ambulansa çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesini araçtaki sağlık görevlileri yaptı.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahaleyi çarptığı ambulanstaki ekip yaptı - Son Dakika

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