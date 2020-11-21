Tekirdağ'da yaralı bulunan doğan tedaviye alındı - Son Dakika

Çiftçilere hassasiyetleri için teşekkür eden İnan, "Ekiplerimiz yaralı doğanı bulunduğu tarladan alarak, Belediye Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi polikliniğinde ilk tedavisini gerçekleştirdi." dedi.

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