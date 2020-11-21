Hayrabolu ilçesinde yaralı bulunan doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, tarlada uçamayan doğanı gören çiftçilerin durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
Çiftçilere hassasiyetleri için teşekkür eden İnan, "Ekiplerimiz yaralı doğanı bulunduğu tarladan alarak, Belediye Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi polikliniğinde ilk tedavisini gerçekleştirdi." dedi.
Doğan, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yaralı bulunan doğan tedaviye alındı - Son Dakika