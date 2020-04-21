Tekirdağ'da yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler - Son Dakika

Tekirdağ'da yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler

Tekirdağ'da yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda bekledilerTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulan son pazara vatandaşlar akın etti.

Tekirdağ'da yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulan son pazara vatandaşlar akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan 'dan itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde salı günleri kurulan pazara vatandaşlar yasak öncesinde yoğun ilgi gösterdi. Pazara akın eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında tek bir noktadan içeriye alınınca, uzun kuyruklar oluştu. Sıra nedeniyle zaman zaman aralarında tartışma çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayınca polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları tek sıraya girerek, sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı. Zabıta ekipleri, "Hepinizin sağlığı için lütfen tek sıraya girelim. Sosyal mesafeyi koruyalım, aramızda birer metre olsun" diye uyarını sürdürdü. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, girdikleri pazardan alış verişlerine yaptıktan sonra evlerine döndü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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