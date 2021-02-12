Tekirdağ'da yaşayan Gürcistanlı Elza Vysotskaya Müslümanlığı seçti - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan Gürcistan vatandaşı Elza Vysotskaya, Müslüman oldu.
Çorlu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Vysotskaya, müftülüğe başvurarak çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in Gürcüce mealini okuduğunu, büyük sevgi beslediği İslam dinine geçmek istediğini belirtti.
Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Vysotskaya, Müslüman oldu.
Vysotskaya için ihtida töreni düzenlendi.
Müftü Haliloğlu, Vysotskaya'ya bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlatarak Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye etti.
Kaynak: AA
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