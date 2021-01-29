Tekirdağ'da yaşayan Taylandlı Phanida Hengwichai Müslümanlığı seçti - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan Tayland vatandaşı Phanida Hengwichai, Müslüman oldu.

Çorlu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Phanida Hengwichai, müftülüğe başvurarak, çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduğunu, büyük sevgi beslediği İslam dinine geçmek istediğini belirtti.

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Phanida Hengwichai, Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçerek "Nida" adını alan Phanida Hengwichai için ihtida töreni düzenlendi. Müftü Haliloğlu, Nida'ya bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlatarak Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye etti.