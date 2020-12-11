Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adamın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Merkez Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ahmet Bilginoğlu'dan (71) iki gündür haber alınamaması üzerine komşuları polise haber verdi.

Malkara ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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