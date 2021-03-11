Yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, telefonla arayıp korkuttukları yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.
Vasfiye Çınar'ı (60) telefonla arayarak tehditle korkutan şüpheliler, kadından ziynet eşyalarını Bülent Ecevit Parkı'na getirmesini istedi.
Çınar, parka giderken polise de haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının ziynet eşyalarını alan Kadir Y. ile Seyit G'yi suçüstü yakaladı. Çantadaki ziynet eşyaları Çınar'a teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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