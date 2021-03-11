Çınar, parka giderken polise de haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının ziynet eşyalarını alan Kadir Y. ile Seyit G'yi suçüstü yakaladı. Çantadaki ziynet eşyaları Çınar'a teslim edildi.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde, telefonla arayıp korkuttukları yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Yaşlı kadının 130 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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