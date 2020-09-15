Tekirdağ'da yat kayalıklara çarptı; 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında motoru arızalanan ve sürüklenmeye başlayan yat kayalıklara çarparak, yan yattı. Yatta bulunan 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık ilçesinden İstanbul'a bakıma götürülen yat, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yaptı. Kaptan Galip K., arızayı fark ederek, demir attı. Ancak havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle yat sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra deniz feneri mevkisinde kayalıklara çarpan yat, yan yattı. Tekne kaptanı Galip K., Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yatın üzerine çıkıp, beklemeye başlayan kaptan ve arkadaşı Gürhan İ. ihbarın ardından kısa sürede yatın bulunduğu bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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