Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü

Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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