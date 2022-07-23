Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü

23.07.2022 07:20

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü.

Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü - Son Dakika
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