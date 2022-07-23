Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü

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Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.