Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı

23.07.2022 08:28

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı'nda bulunan teknelerde yangın çıktı.

Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı'nda bulunan teknelerde yangın çıktı.

Süleymanpaşa ilçe merkezinde bulunan Yat Limanında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Limanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 1 tekne kullanılamaz hale gelirken, 2 tekne de hasar gördü. Polis ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YORUMLAR
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Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı - Son Dakika
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