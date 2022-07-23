TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

23.07.2022 09:45

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne yanarak kulanılamaz hale gelirken, 3 teknede hasar oluştu.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne yanarak kulanılamaz hale gelirken, 3 teknede hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yat limanında meydana geldi. İddiaya göre, limana bağlı bir teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin tamamını sardı. Alevleri görenler itfaiye ve polisi aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan teknede söndürme çalışması başlattı. Bu sırada alevlerin sardığı tekneden adı öğrenilemeyen 1 kişi denize atladı. Denize atlayan kişi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken 1 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi, 3 teknede ise hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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