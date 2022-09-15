TEKİRDAĞ'DA YATAK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA YATAK FABRİKASINDA YANGIN

15.09.2022 07:21
TEKİRDAĞ'DA YATAK FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi'nde yatak ve baza üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Fabrika, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA YATAK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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