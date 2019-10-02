Tekirdağ'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kolluk personeli, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağladı.

Etkinlik, başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, etkinliğe katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, otomobiller ve diğer motorlu araçların sadece insanların hayatını kolaylaştırmak için varolduğunu söyledi.

Bütün sürücülerin yayalara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Yıldırım şunları kaydetti:

"İnsana hizmet eden bu araçları kullananlar, araçların dışında olan insanlara saygı göstermek mecburiyetindeler. Bu yüzden bazı trafik kuralları belirlenmiş. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kurallar aynı. Yaya geçidinden geçmekte olan bir yayanın adımı attığı andan itibaren araçlar durmak mecburiyetindedir. Öğrencilerimiz de kuralları ihlal eden sürücüler olunca onları mutlaka uyarmaları gerekir. Bu kuralları da öğretmenler sınıfta tekrar tekrar öğrencilere hatırlatacak."

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve protokol üyeleri etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte sürücülere Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerini dağıttı.

Malkara

Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Erkan Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, öğrenciler ve okul yönetimi katıldı.

Okul önündeki yaya geçidinde durdurulan sürücülere yayaların geçiş üstünlüğünü anlatan Kaymakam Karahan, " 'Yaya geçitlerinde nöbetçiyiz' sloganıyla bu uygulama yapılmakta. Bizler de buradaki yaya geçidinde bu uygulamayı yapıyoruz. Buradaki amaç araçların yaya geçitlerine geldiğinde yayaya öncelik tanıması noktasında farkındalığı oluşturmak. Bu bilinci sürücülerimize verebilmek. Bu vesileyle ilçemizin 10 noktasında daha uygulama yapılmaktadır." dedi.