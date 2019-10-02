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Tekirdağ'da yaya nöbeti

1 saat önce

Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen yaya güvenliğini etkinliği Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımı ile Süleymanpaşa ilçesinde de düzenlendi.

Tekirdağ'da yaya nöbeti, System.String[]

Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen yaya güvenliğini etkinliği Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımı ile Süleymanpaşa ilçesinde de düzenlendi.


İçişleri Bakanlığının "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda da bugün tüm Türkiye ile birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'yaya güvenliğinin nöbetindeyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili yaya geçitlerinde sürücülere broşür vererek çeşitli bilgilendirmeler yaptı.


Program kapsamında açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Karayollarında, kanunda geçiş öncelikle yayaya verilmiştir. Sürücülerimiz trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir çünkü trafik kuralları denenerek, uzun süre içinde tespit edilmiş ve insanımızın hem malını hemde canını korumaya dönük olarak ortaya konulan kurallardır. Kurallara uyduğumuzda ciddi anlamda kazanımlar oluyor" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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