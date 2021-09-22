Tekirdağ'da yaya önceliği denetimi - Son Dakika

- Tekirdağ'da yaya önceliği denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da yaya önceliği olan noktalar polis ekiplerince mercek altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hükümet Caddesindeki yaya geçitlerinde, vatandaşlara öncelik vermeyen araç ve sürücüleri tek tek tespit etti. Polis ekiplerince, kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, bölgede bulunan hatalı park yapan araçlara da müdahale ederek, sürücüleri yollarına devam etmeli konusunda ikazlarda bulundu.