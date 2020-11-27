Tekirdağ'da yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Marmaraereğlisi ilçesinde yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir aracın yayaya çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Yaya R.A'yı yerde yaralı olarak bulan ekipler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan R.A, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Aracı kullanan kişiyi aramaya başlayan ekipler, sürücünün İ.K. olduğunu tespit etti.
Polis merkezine getirilen İ.K, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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