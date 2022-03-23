Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüpheli F.P'yi durdurdu.

Şüphelinin elindeki çuvalın içerisinde inşaat malzemeleri ele geçirildi. Daha sonra sorgusu yapılan şüphelinin ev ve iş yerlerinden yedi hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelinin inşaattan aldığı malzemeleri koyduğu çuvalla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.