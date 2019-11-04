Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

7 saat önce

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik olduTekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

Devlet Hastanesi, Çerkezköy, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispanak zehirlenmeleri sonrası uzmanlardan vatandaşlara öneri: Küçük boy ıspanak alın
Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]