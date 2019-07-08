Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yelken yaz okulu birinci dönemi tamamlandı
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Tekirdağ'da yelken yaz okulu birinci dönemi tamamlandı

1 saat önce

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu birinci dönemi sona erdi.

Tekirdağ'da yelken yaz okulu birinci dönemi tamamlandı, System.String[]
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu birinci dönemi sona erdi.

Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenen törende öğrencilere diplomaları verildi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel, törende yaptığı konuşmada kulübün düzenlediği yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığını söyledi.

Uzel, kurslarda çocuklar ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimine katıldı. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programını kullandık." dedi.
Tekirdağ'ın yelkende adından söz ettiren bir il olduğunu ifade eden Uzel şunları kaydetti:
"Eğitimlerde gün boyunca öğrenciler faaliyetler yaparak kendilerinin kişisel gelişimlerine faydalı işler yaptı. Bugünde diplomaları vererek birinci dönemimizi tamamladık. Burada başarılı olan sporcularımızı yetiştirmeye devam edip milli takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Yelken Kulübümüze herkesi bekliyoruz."
Yaz okulu üç dönem şeklinde 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:09 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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