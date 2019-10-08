Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu oluşan kaygan zeminde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu oluşan kaygan zeminde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Güray Ö. sevk ve idaresindeki 39 NB 355 plakalı yem yüklü TIR, Muratlı ilçe merkezine 1 kilometre kala savrulup karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada TIR sürücüsü Güray Ö. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

TIR'da maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağlayarak; bir şeridi trafik akışına kapattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de tedbiren hazır bekletildi.

İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi
TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı İBB'den metrobüs açıklaması: 12 yılını dolduran araçlar filodan çıkartılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]