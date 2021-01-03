Tekirdağ'da Yeni İşim Girişim Programı'nın finalinde 4 girişimci yarıştı - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan "Yeni İşim Girişim Programı'nın" finali çevrim içi düzenlendi.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın başında 150 başvuru ile başlayan Yeni İşim Girişim Programı'nda 31 girişimci ekip ve 45 kişi eğitim programına alındı.

Proje sözcülerinin girişimlerini anlattıkları ve bu yıl 5.'si düzenlenen final ilk kez sanal ortamda yapıldı.

Program kapsamında bilişimden sağlığa, perakendecilikten boya sektörüne farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Salgın nedeniyle sanal ortamda alınan eğitim ve eleme süreci sonunda 8 proje finale kalmaya hak kazandı.

Jüri tarafından ödüle hak kazanan dört proje arasından "Robust DYE" isimli projesiyle Kerem Acar birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren ilk 4 proje cep telefonu ile ödüllendirildi. Ayrıca finale katılan tüm yarışmacılara Bölgesel Kalkınma Fonuna Hazırlık ve Proje geliştirme desteği, KOSGEB ve TÜBİTAK Proje geliştirme desteği ile Network ve İş Geliştirme desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TRAKYAKA ve TEB tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlattıkları "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında gerçekleştirdikleri organizasyonun bu yıl 5.'sinin yaptıklarını belirtti.

Programa toplam 150 başvuru olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bunların sayısını 31'e indirdik. Program kapsamında adaylar iş modeli kanvas eğitimi, iş planı workshopları, c level sohbetler, girişimci mentorluğu, disc profil analizi, mvp ile pazara giriş gibi eğitimlerini alırken, finansman kaynaklarına ulaşım ve profesyonellerce verilen mentörlük desteğinden faydalandı.

Bunlardan 8 tanesi büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Jürinin beğenisini toplayan dört proje sahibi girişimci, desteklerimizle fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak. 4 yarışma sonunda toplam eğitim alan girişimci sayısı 150'yi geçti, kurulan şirket sayısı 17 oldu. Girişimcilerimiz artık yatırım almaya başladılar."