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Yerli aşıya ilgi büyük - Son Dakika

Yerli aşıya ilgi büyük

30.12.2021 15:33

Sağlık Bakanı Koca'nın duyurması üzerine erişime açılan Turkovac aşısına Tekirdağ'dan vatandaşlar ilgi göstererek, ilk Türk Aşısını oldular.

Sağlık Bakanı Koca'nın duyurması üzerine erişime açılan Turkovac aşısına Tekirdağ'dan vatandaşlar ilgi göstererek, ilk Türk Aşısını oldular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehir Hastanesi Başhekimi Onar, "Uzun zamandır yerli ve milli aşıyı bekleyen, yerli ve milli yatırıma ve bilim insanlarına güvenen son derecede fazla sayıda hastamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında bilim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine giderek hatırlatma dozunu yerli aşı Turkovac ile olduktan sonra yaptığı açıklamada, bugünden itibaren şehir hastanelerinden başlamak üzere yerli aşı Turkovac'ın erişime açıldığını duyurmuştu. Bugün itibariyle Tekirdağ'da Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Turkovac aşısı için randevu almaya başladı. Randevuları alan vatandaşlar, aşı odalarında aşılarını yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, "Turkovac Anadolu'da 1800'lü yılların başından beri üretilen canlı insan aşılarının en son jenerasyonu. Bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Pandeminin başından beridir bu işle uğraşan Türk Bilim İnsanların şükranlarımızı sunuyoruz. Öncellikle şehir hastanelerinde başladı. Tekirdağ ilimize de 3 bin 750 doz ilk etapta geldi. Turkovac aşısını randevulu olarak uyguluyoruz. Elimize ulaşan yeni dozların artarak devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlardan da çok büyük bir ilgi var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yerli ve milli aşıyı bekleyen, yerli ve milli yatırıma, bilim insanlarına güvenen son derecede fazla sayıda hastamız var. Halkın beklentisini karşılayacak gibi görünüyor. Büyük bir teveccüh var. Elimizdeki doz miktarı da yeterli. Uygulamaya başlamanın mutluluğu içerisinde hızla uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Aşıyı olan Şule Yadigar ise 4'üncü hatırlatma dozunu Turkovac aşısı olduğunu ifade ederek, "İnşallah şifa olur. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yerli aşıya ilgi büyük
Yerli aşıya ilgi büyük
Yerli aşıya ilgi büyük
Yerli aşıya ilgi büyük

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Tekirdağ, TURKOVAC, Milli, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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