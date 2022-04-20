Tekirdağ'da yerli buğday çeşitlerinden yüksek verim elde edildi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerince geliştirilip tescil ettirilen yerli 5 buğday çeşidinin 3'ünden yüksek verim elde edildi.

NKÜ Ziraat Fakültesince başlatılan çalışmalar kapsamında melezleme ıslahı sonucu geliştirilen ve gerekli deneme ekimleri yapılan NKÜ Lider, NKÜ Ergene ve NKÜ Ziraat 2016 yılında, NKÜ Asiya 2018, NKÜ Zirve de 2020 yılında Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil edildi.

Üniversite tarafından anlaşma yapılan firmalara verilen tohumlar çoğaltılarak bu firmalar üzerinden çiftçilere satılmaya başlandı.

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, deneme ekimlerini yaptıkları yerli tohum NKÜ Asiya, NKÜ Lider ve NKÜ Ergene'den dekarda 700-800 kilogram verim aldıklarını, bu rakamın diğer buğday çeşitlerinde 500-600 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Bu çeşitlerin satışlarının 3 firma üzerinden Trakya'nın yanı sıra farklı illerde de yapıldığını anlatan Başer, şöyle devam etti:

"Islah çalışmalarının amacı bölgede yetiştirilen çeşitleri bir ya da birkaç özellik yönünden geçmektir. Bunları geçemezseniz zaten Ankara'da tescilden geçemezsiniz. Bizim çeşitlerimiz standartlar kadar verim veriyor. Mesela bir NKÜ Lider, NKÜ Ergene kalite olarak standartların birçoğundan daha iyi. NKÜ Asiya da Anadolu'da sulanan koşullarda oldukça iyi verim veriyor. 2 yıl önce tescillenen NKÜ Zirve çeşidinden de çok erken ekilmemesi şartıyla 900 kilograma kadar verim alınabilir."

Başer, geliştirdikleri çeşitlerin hastalıklara karşı dayanıklı olduğunu ifade etti.

NKÜ Lider çeşidinde 600 ton, Ergene çeşidinden 300 ton, NKÜ Asiye çeşidinden de 200 ton ekmeklik buğday satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Başer, "NKÜ Zirve yeni ıslah edildiği için piyasaya yeni çıkacak. NKÜ Ziraat anlaşma yaptığımız firmanın elinde tohum olmadığı için bu dönem satışı yapılamıyor. Tohumları alıp eken vatandaşlardan güzel dönüşler alıyoruz. Tohumlarımız üreticileri sevindirecek kalitede. Yeni çeşitler için ıslah çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

"Trakya tohumculuk açısından önemli potansiyele sahip"

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Bilgin de yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını yerli buğday çeşitleri ile almaya başladıklarını dile getirdi.

Trakya'nın tohumculuk sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz çeşitlerin bölge verim denemesini yapıyoruz. Denemeye aldığımız, üstün olarak belirlediklerimizi 1-2 yıl denedikten sonra tescil öncesi tekrar verim denemelerini alıyoruz. Hem burada hem de diğer taraflarda bölgedeki denemeleri gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra tohumculuk konusunda hevesli olan kurum ve kuruluşlar var onların da rekabet gücünü artırabilmek amacıyla onlara da materyal takviyesi sağlıyoruz."

Bu kapsamda tescil alma kabiliyetine sahip 15 hattımızı (deneme ekimi yapılan bölüm) bu firmalara devrettiklerini belirten Bilgin, "Kendimiz 40 hatta deneme yapıyoruz. Bölge verimde makarnalık ve ekmeklik buğday olarak 70-80 hattımız var. Bu gelişime göre bu yıl ve önümüzdeki yaza eğer uygun olan olursa üniversitemiz fakültemiz adına tekrar tescile başvurmayı da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.